Флагману Xiaomi Mi 9 прочат четыре камеры с разрешением 140 Мп

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат выйдет в двух версиях: с 6-дюймовым и 6,5-дюймоым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей. Отличительной чертой дизайна станет каплевидный вырез под фронтальную камеру, как на рендере. Разрешение фронтальной камеры составит аж 48 Мп. В тыльной камере будет использовать три модуля на 48 Мп, 24 Мп и 20 Мп. При этом 6-дюймовая версия получит субфлагманский процессор Snapdragon 710, а старшая модель – топовый чипсет Snapdragon 855. Официальный анонс должен состояться уже в следующем месяце.