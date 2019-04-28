Fortsense разработала первый в мире сканер отпечатков пальцев для ЖК-дисплеев

Сейчас сканер отпечатков пальцев под дисплеем, становятся популярной фишкой в современных смартфонах. Но пока эта технология доступна только в смартфонах премиального класса и только с OLED-дисплеями. Но не все потеряно, компания Fortsense решила изменить ситуацию, разработав считыватель отпечатков пальцев, который будет работать на ЖК-дисплеях.

Чтобы разработать данный сканер, компания постоянно модифицировала и улучшала панель подсветки ЖК-дисплея, чтобы исправить эффект изображения отпечатков пальцев и другие подобные связанные вопросы. Fortsense утверждает,что скорость распознавания нового сканера отпечатков пальцев соответствует традиционным сканерам. Это было достигнуто путем использования алгоритмического подхода, который использует алгоритм нейронной сети для оптимизации распознавания цифр на ЖК-панелях. Для непосвященных, текущее поколение сканеров отпечатков пальцев на дисплее использует световые или звуковые волны для регистрации и распознавания отпечатков пальцев.

Можно ожидать, что новая технология сканирования отпечатков пальцев на ЖК-дисплеях проложит путь для других брендов, чтобы предложить функцию на более доступных смартфонах.