Фото шасси iPhone 2019 подтверждает тройную камеру

Китайские сетевые источники опубликовали фото, на котором якобы изображено шасси смартфона iPhone 2019, выход которого ожидается осенью 2019 года. Если снимок достоверен, то он подтверждает использование в грядущих iPhone тройной основной камеры. Чуть позже даже был опубликовано фото макета, показывающее, как мог бы выглядеть новый iPhone с тройной камерой. По предварительным данным, нас ждет два модуля с разрешением 14 Мп и 12 Мп пикселей, а также времяпролетная ToF (Time-of-Flight) камера.

Также смартфону прочат процессор Apple A13, более тонкие рамки вокруг дисплея, поддержку технологии реверсивной беспроводной подзарядки, при помощи которой можно будет подзаряжать, например, смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods.