Фото шасси iPhone 2019 подтверждает тройную камеру

2019-04-04, Автор - Владимир Байзаров; [66]
Китайские сетевые источники опубликовали фото, на котором якобы изображено шасси смартфона iPhone 2019, выход которого ожидается осенью 2019 года. Если снимок достоверен, то он подтверждает использование в грядущих iPhone тройной основной камеры. Чуть позже даже был опубликовано фото макета, показывающее, как мог бы выглядеть новый iPhone с тройной камерой. По предварительным данным, нас ждет два модуля с разрешением 14 Мп и 12 Мп пикселей, а также времяпролетная ToF (Time-of-Flight) камера.

Также смартфону прочат процессор Apple A13, более тонкие рамки вокруг дисплея, поддержку технологии реверсивной беспроводной подзарядки, при помощи которой можно будет подзаряжать, например, смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods.


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