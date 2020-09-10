Фотографии Google Pixel 5s слили в сеть

Некоторое время назад на просторах интернета появились первые данные о смартфоне Google Pixel 5s, который, как оказалось, весьма популярен на просторах интернета и предоставляет возможность пользователю получить доступное решение с хорошей камерой и современными системами. Большего некоторым пользователям банально не нужно, особенно если учитывать, что крупные производители иногда за большие деньги не дают этих преимуществ. Теперь вот в сети появились первые изображения нового смартфона, на которых видно, что устройство выглядит достаточно привлекательно, у него нет ненужных декоративных элементов и так далее. Ожидаем полноценного анонса гаджета и тогда можно будет говорить о других бонусах, пока что это все слухи.