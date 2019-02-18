Фотография будущего флагмана LG V50 ThinQ

Известный поставщик свежих фотографий Эван Бласс, выложил в интернет фотографию LG V50 ThinQ с логотипом 5G.

На снимке не раскрываются основные детали смартфона, кроме дисплея с надрезом и обилия камер на задней стороне, но фотография намекает на дату анонса, 24 февраля, которая совпадает с объявлением LG в Южной Корее, обещающим представить телефон 5G в тот же день, прямо перед Mobile World Congress. Смартфон будет использовать новейший чип Qualcomm Snapdragon 855, также он будет приспособлен для раннего доступа к сетям 5G. Он получит систему водяного охлаждения, которая в 2,7 раза больше, чем в V40, а также большой емкий аккумулятор.