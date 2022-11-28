Фотосравнение камерофонов Samsung Galaxy S22 Ultra и Vivo X90 Pro+

Авторитетный информатор Ice Universe поделился снимками, сделанными на 10-кратный зум камерофонов Samsung Galaxy S22 Ultra и Vivo X90 Pro+. В своем комментарии источник недвусмусленно намекнул, что новинка от Viva выступила в данном испытании лучше корейского флагмана. Впрочем, интересно как покажет себя Samsung Galaxy S23 Ultra, релиз которого ожидается в начале следующего года.

Напомним, что Vivo X90 Pro+ характеризуется квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 и оптика Zeiss T*), 64 Мп (перископный), 48 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный модуль), 6,72-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD+ (Samsung E6), кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц), селфи-камерой на 32 Мп, флеш-памятью UFS 4.0, оперативной памятью LPDDR5X, защитой от влаги согласно степени IP68, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленной прошивкой OriginOS 3.0 на базе ОС Android 13 и ультразвуковым дактилоскопом.