Фотосравнение камерофонов Samsung Galaxy S22 Ultra и Vivo X90 Pro+

Авторитетный информатор Ice Universe поделился снимками, сделанными на 10-кратный зум камерофонов Samsung Galaxy S22 Ultra и Vivo X90 Pro+. В своем комментарии источник недвусмусленно намекнул, что новинка от Viva выступила в данном испытании лучше корейского флагмана. Впрочем, интересно как покажет себя Samsung Galaxy S23 Ultra, релиз которого ожидается в начале следующего года.

Напомним, что Vivo X90 Pro+ характеризуется квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 и оптика Zeiss T*), 64 Мп (перископный), 48 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный модуль), 6,72-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD+ (Samsung E6), кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц), селфи-камерой на 32 Мп, флеш-памятью UFS 4.0, оперативной памятью LPDDR5X, защитой от влаги согласно степени IP68, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленной прошивкой OriginOS 3.0 на базе ОС Android 13 и ультразвуковым дактилоскопом.

Samsung выпустит S23 только на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2…
На протяжении многих лет компания Samsung работала над тем, чтобы развить свою собственную линейку мобиль…
Инсайдер раскрыл параметры OnePlus 11…
Известный своей осведомленностью информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне On…
Samsung готовит апгрейд камер Galaxy S23 Ultra…
Если вы следите за рынком современных смартфонов, то должны были заметить весьма интересную тенденцию пос…
Инсайдеры слили характеристики нового смартфона TECNO…
Если вы следите за рынком современных смартфонов, то знаете, что практически никогда устройства не доходя…
Xiaomi Mix Fold 2 раскупают за считанные минуты…
Неделю назад компания Xiaomi дала старт свободным продажам складного смартфона Xiaomi Mix Fold 2, однако …
Samsung выпустила Android 12L для своих складных смартфонов…
Мы достигли точки, когда за пределами Google Samsung является лучшим OEM-производителем, если вы ищете ок…
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля…
Бренд realme продолжает в каком-то сумасшедшем темпе пополнять линейку своих смартфонов. В этот раз речь …
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической ста…
Смартфон vivo V25 Pro относится к предфлагманскому уровню, он оснащен процессором Dimensity 1300, экраном…
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor