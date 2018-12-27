Foxconn будет собирать iPhone в Индии

Какое-то время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple будет собирать свои флагманские смартфоны в Индии. Это связано с целым рядом проблем, которые делают производство смартфонов в Китае довольно трудным. Перенести производство полностью в США компания не может, так как это очень дорого и стоимость конечного продукта может вырасти на 30%, хотя новые iPhone и так крайне дорогие. А вот с Индией никаких проблем нет — Foxconn уже построила там завод, который будет отвечать за сборку новых смартфонов. Это позволит яблочной компании не переживать о разнообразных проблемах и запретах, хотя стоимость сборки вовсе не возрастет. Надеемся, что цена на новые устройства останется хотя бы на прежнем уровне.