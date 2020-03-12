Foxconn делает новые iPhone

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Foxconn перестала производить новые iPhone из-за коронавируса и прочих проблем. Однако теперь производитель официально сообщил, что производство восстановлено и совсем скоро поставки iPhone будут восстановлены, особенно ударение было сделано на том, что компания планирует ускориться и выпустить нужное количество смартфонов до презентации компании Apple. Это, вероятно, можно расценивать как желание компании успеть к назначенной дате официального анонса, но пока что в это верится с большим трудом. Особенно если учитывать, что производство стояло в течение целого месяца и компания теперь должна все это вернуть обратно, что будет крайне тяжело.