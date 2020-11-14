Fractal Design анонсировала новую серию корпусов Meshify 2 и Meshify 2 XL

Fractal Design анонсировала долгожданную серию корпусов Meshify 2 и Meshify 2 XL.

Серия Meshify 2 получился очень вместительным, версия XL поддерживает материнские платы форм-фактора SSI-EEB, несколько радиаторов СЖО и до 23 накопителей.

Fractal Design Meshify 2 представлен в черном и белом исполнении. Черная версия в свою очередь имеет две версии с глухой боковой панелью и с панелью из закаленного стекла. Передняя и верхняя панель полностью съемные и оснащены фильтрами от пыли.

В корпусе предустановлены три вентилятора Dynamic X2 GP-14.

Корпуса Fractal Design Meshify 2 и Meshify 2 XL уже поступили в продажу.