Fractal Design представила седьмую версию Define

Шведская компания Fractal Design анонсировала новую серию Define. Две модели корпусов Define 7 и Define 7 XL. Обе модели обеспечивают установку материнских плат до форма-фактора E-ATX. Передняя панель предлагает USB 3.1 Gen 2 Type-C с быстрой зарядкой и скоростью до 10 ГБ в секунду.

Модель Define 7 предлагают возможность установки 420 мм радиатора в верхней части корпуса и до 360 мм в переднюю часть корпуса. Возможна установка до девяти вентиляторов. Поддержка до 14 жестких дисков и 4 SSD. передняя панель корпуса оснащена звукоизоляционными панелями и пылевыми фильтрами. Стоимость корпуса начинается от 160 долларов.

Define 7 XL обеспечивает больше функций, чем Define 7. Корпус поддерживает установку до 18 жестких дисков и до 5 SSD накопителей. Корпус имеет съемный отсек для блока питания. Боковая панель выполнена из закаленного стекла.

Встроенные липучки обеспечивают простоту прокладки кабелей. Стоимость корпуса начинается от 200 долларов.