Представлен ноутбук Dell XPS 13 2026 с 16 ГБ ОЗУ

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью XPS 13 2026, которая базируется на шестиядерном процессоре Intel Core 5 320 с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинку также оснащается 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X с частотой 7467 МТ/с, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 13,4-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2560:1600 точек, адаптивной кадровой частотой от 30 до 120 Гц, максимальной 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и антибликовым покрытием, корпусом толщиной 12,7 мм и массой 1 кг, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, батареей ёмкостью 52 Втч и двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1325 долларов.

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