HONOR MagicBook Pro 14 2026 оценили в 160 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам ноутбуков HONOR MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026, которые оценены от 160 и от 100 тысяч рублей соответственно. При этом до конца лета покупатели могут рассчитывать на скидку в 10 тысяч рублей.

Напомним, что MagicBook Pro 14 2026 имеет в своем оснащении процессоры Intel Core Ultra 5 338H и Core Ultra X9 388H с графическими адаптерами Arc B370 или B390 соответственно, 14,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 3120:2080 пикселей, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 60 или 120 Гц, пиковой яркостью 700 нит, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, ШИМ-регулировкой с частотой до 4320 Гц и режимом E-book, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x с частотой до 9600 МТ/с, SSD объемом 1 ТБ, два слота M.2 2280, батарею ёмкостью 92 Втч, комплектный адаптер питания мощностью 100 Вт, металлический корпус толщиной 15,9 мм и массой 1,37 кг.
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