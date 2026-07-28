Представлен ноутбук Acer Go Air на Core 5 210H

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Go Air, которая базируется на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core 5 210H с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2240:1400 точек, соотношением сторон 16:10 и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, корпусом массой 999 граммов, системой охлаждения с двумя медными тепловыми трубками D6 и крупным вентилятором, батареей ёмкостью 60 Втч, комплектным зарядным устройством 100 Вт на базе технологии GaN, клавиатурой с трёхуровневой регулировкой подсветки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, интерфейсами USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 и HDMI 2.0. Ноутбук уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 1330 долларов.