FullHD проектор Xiaomi Laser Projector 1S 2022 оценен в 800 долларов

Компания Xiaomi представила лазерный проектор Laser Projector 1S 2022. Это обновленная версия модели 2020 года выпуска, но с некоторыми улучшениями.

Laser Projector 1S 2022 получил меньшую задержку, что идеально подходит для игр. Проектор может проецировать изображение до 150 дюймов. К сравнению, версия 2020 года могла проецировать изображение до 100 дюймов. Также увеличена яркость с 2000 до 2400 люмен. Но стоит отметить, что разрешение снизилось с 4K UHD до Full HD.

Проектор способен проецировать изображение с расстояния от 2,1 м до 3,9 м. Основана модель на платформе SoC Amlogic T972, также имеется 2 ГБ оперативной памяти. Устройство работает под управлением Android с оболочкой Patchwall. Порты включают RJ45, S/PDIF, два порта USB 2.0 и два порта HDMI.
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