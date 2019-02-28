Индийский производитель телефонов Lava выпустил функциональный телефон Lava A7 с 6 днями автономной работы.

Аппарат поставляется с 2,4-дюймовым цветным дисплеем и буквенно-цифровой клавиатурой, которая позволяет пользователям печатать на пяти разных языках - английском, хинди, тамильском, телугу и каннада. Кроме того, пользователи также получают возможность менять значки и приложения на экране меню на своем родном языке. Помимо этого, Lava A7 не имеет прочного поликарбонатного материала - того же материала, который используется в мотоциклетных шлемах. В комплект входит литий-ионная батарея емкостью 1750 мАч, которая работает до шести дней в режиме супер батареи. Телефон также оснащен основной камерой (разрешение пока неизвестно) со светодиодной вспышкой. Lava A7 имеет функцию уведомления с миганием фонарика при входящих вызовах как на iPhone. Стоимость телефона составляет 22 доллара.