Функцию ЭКГ в Apple Watch теперь доступна за пределами США

Apple выпустила обновление watchOS 5.2, которое включает функцию ЭКГ для Apple Watch Series 4 за пределами США. Функция ЭКГ появилась в нынешнем поколении Apple Watch Series 4 в декабре прошлого года.

Со свежим обновлением watchOS 5.2 пользователи Apple Watch Series 4 теперь могут включить функцию ЭКГ через приложение Health на своих iPhone. Захват ЭКГ прост - пользователям просто нужно открыть приложение ЭКГ и положить указательный палец на цифровую корону. После считывания показаний ЭКГ запись и сердечный ритм сохраняются в приложении «Здоровье» на iPhone. Также появилась поддержка AirPods 2, которая позволяет подключаться к Apple Watch с текстом в реальном времени (RTT) для телефонных звонков. Есть также два новых циферблата часов Hermès, которые можно дополнить коллекцией Hermès.