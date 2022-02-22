Футуристический робот-пылесос Midea S8+

Midea Group анонсировала новый футуристический робот-пылесос с новой умной технологией уборки Midea S8+. Новый робот-пылесос является частью дочерней компании бренда Robozone Tech и оснащен новейшей интеллектуальной технологией очистки.

S8+ — это модель премиум-класса Midea, которая знаменует собой значительный сдвиг в современной домашней жизни, когда потребители ищут интеллектуальных помощников по уборке, чтобы удовлетворить потребности современной быстро меняющейся жизни. Для тех, кто не в курсе, Midea — один из крупнейших в мире производителей умных устройств для уборки дома. Таким образом, ее последний робот-пылесос присоединяется к большому портфолио, предназначенному для того, чтобы сделать процесс домашней уборки намного более удобным и интеллектуальным для пользователей.