Футуристический робот-пылесос Midea S8+

Midea Group анонсировала новый футуристический робот-пылесос с новой умной технологией уборки Midea S8+. Новый робот-пылесос является частью дочерней компании бренда Robozone Tech и оснащен новейшей интеллектуальной технологией очистки.

S8+ — это модель премиум-класса Midea, которая знаменует собой значительный сдвиг в современной домашней жизни, когда потребители ищут интеллектуальных помощников по уборке, чтобы удовлетворить потребности современной быстро меняющейся жизни. Для тех, кто не в курсе, Midea — один из крупнейших в мире производителей умных устройств для уборки дома. Таким образом, ее последний робот-пылесос присоединяется к большому портфолио, предназначенному для того, чтобы сделать процесс домашней уборки намного более удобным и интеллектуальным для пользователей.
Комментарии и отзывы Midea S8+
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