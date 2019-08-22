G.SKILL KM360 стоит очень дешево

В последнее время геймеры стали все больше внимания обращать на механические клавиатуры, так как это более надежный и продвинутый вариант игровой периферии. Механическая клавиатура живет дольше, выдерживает до 50 миллионов нажатий и она просто приятнее для работы или игровых задач. Однако, большая часть современных клавиатур стоит слишком дорого и не каждый может себе такое позволить. К счастью, на рынок вышла модель G.SKILL KM360, которая стоит достаточно смешных 50 долларов, что для рынка механических клавиатур и правда дешево, плюс она очень компактная и легкая. Для работы или для запуска игровых проектов этого предостаточно без всякого сомнения, вот только не совсем понятно, когда же новинка попадет на отечественный рынок.