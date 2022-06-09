G.Skill и Geometric Future анонсировали игровой корпус MD2 Heatwave

Представлен игровой корпус G.Skill MD2 Heatwave, разработанный совместно с Geometric Future. Он присоединяется к ранее выпущенным корпусам: Z5i и LT1.

Корпус MD2 Heatwave будет представлен в двух цветовых решения: Phantom Black и Phantom White. Он отличается уникальным дизайном передней панели, который вдохновлен дизайном радиатора модулей памяти серии Trident Z5 RGB.

Передняя панель имеет скрытые двухсторонние вентиляционные отверстия для обеспечения достаточного охлаждения для поддержки высокопроизводительных компонентов. Боковая панель из закаленного стекла толщиной 4 мм обеспечивает обзор внутреннего оборудования и световых эффектов RGB. Передняя панель MD2 Heatwave оснащена RGB-подсветкой.

Корпус G.Skill MD2 Heatwave поддерживает установку радиаторов сжо до 360 мм, до 7 вентиляторов, видеокарт длиной до 395 мм и кулеров высотой до 170 мм.

Официальный анонс корпуса состоится в ближайшее время.