G.Skill выпустила корпус MD2 в формате Mid-Tower

Компания G.Skill выпустила компьютерный корпус G.Skill MD2 в форм-факторе Mid-Tower. Он представлен в черном и белом варианте.

Новинка имеет просторный дизайн, боковую панель из закаленного стекла толщиной 4 мм для демонстрации игровых комплектующих. Передняя панель вдохновлена S-образными изгибами и вентиляционными отверстиями для воздушного потока. Также есть RGB-подсветка.

Корпус поддерживает установку до двух радиаторов размером 360 мм и до 7 вентиляторов. Также корпус вмещает видеокарту длиной до 395 мм, кулер высотой до 170 мм, до четырех твердотельных накопителей и двух жестких дисков.

G.Skill MD2 поступит в продажу в ближайшее время, но цена не озвучена.