G2 Esports заключила контракт с Philips

Киберспортивная организация G2 Esports является одной из самых успешных в мире. На ее счету более 90 наград в различных игровых дисциплинах. Отдел Philips по производству мониторов объединилась с организацией G2 в дисциплине "Rocket League" в 2020-ом году.

Philips оснастит центры команд G2 Esports мониторами, оптимизированных для игровых приставок. Это позволит командам тренироваться с комфортом, а для Philips - это большая возможность протестировать свое оборудование и улучшить ее с помощью команд организации G2 Esports.