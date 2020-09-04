GELID представила серию игровых ковриков NOVA для мыши

Игровой коврик GELID NOVA доступен в двух размерах: NOVA S и NOVA XL.

NOVA XL имеет размеры 800 на 300 мм и идеально подходит для игрового стола, так как на коврике можно разместить и мышку, и клавиатуру. RGB подсветка реализована по периметру коврика, управлять которой можно с помощью модуля RGB.

Верхняя поверхность ковриков изготовлена из полипропиленовой ткани из микрофибры, которая отталкивает жидкость, а еще ее легко чистить.

NOVA S имеет меньшие размеры, 350 на 250 мм. Резиновая основа с противоскользящим покрытием не даст соскользнуть коврику со стола. Подключение к ПК происходит благодаря разъему USB 2.0.

Коврики GELID NOVA уже поступили в продажу. NOVA S стоит 20 долларов, а NOVA XL обойдется в 25 долларов.