GELID выпускают 5-канальный контроллер ARGB с дистанционным управлением AMBER5

Компания GELID Solutions представляет новейший 5-канальный контроллер RF Remote ARGB. AMBER5 является продуктом линейки GELID Solutions GAMER.

AMBER5 управляет до 5 вентиляторами, полосами или другими устройствами с RGB-подсветкой (ARGB) и может похвастаться 366 предустановками освещения, охватывающими тщательно подобранную коллекцию предварительно запрограммированных RGB режимов и динамических эффектов. Он поставляется с 21-кнопочным пультом дистанционного управления для дистанционного управления в диапазоне 8 метров. Для стабильной выходной мощности используется разъем питания SATA.AMBER5 доступен по рекомендованной розничной цене 14,99 долларов или 12,99 евро.