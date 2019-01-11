GIGABYTE Aero используют ИИ

Новые игровые ноутбуки GIGABYTE Aero используют искусственный интеллект для выбора более оптимальной производительности в определенных задачах. Для этого используется мощность платформы Microsoft Azure AI, которая определяет задачу, которую вы ставите перед компьютером, после чего вычитывает оптимальные характеристики процессора, видеокарты и прочими деталями игрового ноутбука. После этого вносятся коррективы в тактовую частоту, например, чтобы ваш ноутбук работал на идеальном балансе между мощностью и экономией энергии. Это все работает в том случае, если вы вдруг решили поиграть вдалеке от розетки, ведь при подключении к сети питания экономить энергию нет смысла. И тут главный вопрос — как часто вы играете на столь мощных ноутбуках вдалеке от розетки?