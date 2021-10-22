GIGABYTE Z690 AERO D сочетает функциональность с абсолютной формой

Линия материнских плат и ноутбуков GIGABYTE AERO нацелена на геймеров. Компания готова предложить материнскую плату премиум-класса на базе чипсета Intel Z690, Z690 AERO D. Это должна быть самая красивая материнская плата, с которой мы сталкивались за долгое время, и, похоже, у нее есть все необходимое, чтобы соответствовать этой красоте.

Материнская плата Socket LGA1700 использует большие ребристые алюминиевые радиаторы над набором микросхем, слоты M.2 NVMe и часть заднего кожуха ввода-вывода. Алюминиевые радиаторы с ребрами жесткости, питаемые тепловыми трубками, охлаждают VRM процессора. Вы получаете два слота PCI-Express 5.0 x16. Ожидается, что плата, являющаяся продуктом серии AERO, будет иметь возможность подключения, необходимую для создателей контента, хотя на коробке отсутствует логотип Thunderbolt. Также в материнской плате ожидается порт USB 3.2x2 20 Гбит / с и сети 10 GbE, Wi-Fi 6E.