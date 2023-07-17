GIGABYTE представила беспроводную мышку AORUS M6

Компания GIGABYTE, довольно известный производитель компьютерного оборудования, в последнее время активно инвестирует средства в разработку игровых периферийных устройств. И вчера производитель официально представил достаточно лёгкую беспроводную игровую мышь AORUS M6, которая во многом является одним из лучших решений на рынке. В компании отмечают, что AORUS M6 использует современную беспроводную технологию подключения к источнику сигнала и сенсор высокого класса, чтобы удовлетворить потребности геймеров в самых различных сценариях и самых различных видеоиграх. Симметричный эргономичный дизайн, классические и самые надёжные на рынке переключатели Omron, а также лёгкий и комфортный корпус, по мнению бренда, позволяют геймерам не только комфортно пользоваться мышью, но и использовать ее длительное время, не уставая в процессе насыщенных игровых баталий.

Стоит отметить, что AORUS M6 предлагает оптический сенсор с разрешением 26 000 DPI, способный обеспечить скорость до 650 ips и ускорение до 50G — это внушительные характеристики, пусть и не самые передовые, конечно же. Регулировка с шагом в 50 DPI дополнительно позволяет пользователям более плавно перейти на новую периферию, точно настроив плавность движения устройства. Конечно, AORUS M6 может похвастаться 1-мс задержкой и беспроводной технологией 2,4 ГГц, может избегать различных электромагнитных помех и преград на своём пути. Правда, пока что производитель не называет цену, но она явно будет высокой.
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