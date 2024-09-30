GIGABYTE представила материнские платы на платформе AMD X870E/X870

Сегодня компания GIGABYTE, ведущий производитель материнских плат и компьютерных комплектующих, официально представил миру новые модели материнских плат AMD X870E/X870, которые были созданы специально для энтузиастов и тех, кто хочет получить флагманское решение топового уровня. Производитель отмечает, что эти платы идеально подойдут для работы с искусственным интеллектом, позволяет крайне удобно управлять температурным режимом компонентов системы, работать с настройками оперативной памяти и другими функциями современной версии BIOS. Кроме того, на базе данных материнских плат можно раскрыть максимум возможностей процессоров AMD Ryzen 9000, что крайне важно в эпоху постоянного наращивания мощностей «красной компанией».

Впрочем, только на софте нововведения не закончились, потому что помимо современной прошивки BIOS пользователи дополнительно получают ряд аппаратных улучшений. К примеру, теперь радиаторы M.2 оснащены системой EZ-Match, которая позволяет посредством магнитных креплений очень быстро и удобно обслуживать систему. Ещё есть обновлённая конструкция штекеров модуля Wi-Fi, так что ничего привинчивать больше не придётся, а система отладки EZ-Debug Zone позволяет очень быстро определить любые проблемы в ПК и исправить их без длительного поиска неисправностей. Довольно интересное решение действительно топового уровня, так что в обозримом будущем собирать компьютеры и настраивать их работу будет гораздо проще.