GIGABYTE выпускает новейшие материнские платы Z690 AORUS

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и аппаратных решений, сегодня анонсировала игровые материнские платы Z690 AORUS, которые идеально поддерживают новейшие процессоры Intel Core 12-го поколения.

Благодаря дизайну VRM с цифровым питанием до 20 + 1 + 2 фаз, каждая фаза которого выдерживает до 105 ампер, и улучшенной конструкции радиатора Fins-Array III, линейка GIGABYTE Z690 AORUS оснащена лучшим дизайном питания и терморегулятором для достижения максимальной производительности. и оптимизированные возможности разгона многоядерных процессоров Intel Core нового поколения. Платы, слоты и компоненты PCIe 5.0 также реализованы в материнских платах GIGABYTE Z690 AORUS для повышения производительности и стабильности. Эксклюзивные слоты памяти SMD с металлической защитной маской для защиты от помех и настройки BIOS для разгона памяти DDR5 предлагают более стабильные сигналы памяти, что позволяет пользователям стабильно повышать производительность XMP и разгона. Некоторые материнские платы GIGABYTE Z690 AORUS предлагают многофункциональный ввод-вывод со встроенным экраном ввода-вывода, а также новейшую конструкцию Thermal Guard III, Smart Fan 6 и многое другое. Производительность, управление питанием, тепловыделение, звук, материнские платы GIGABYTE Z690 AORUS - все это соответствует всем требованиям для пользователей, стремящихся вывести свои вычислительные мощности на новый уровень. Smart Fan 6 и многое другое.

Технология Fins-Array III дополнена термопрокладкой с высоким коэффициентом тепловыделения.Для увеличения общего рассеивания тепла материнские платы GIGABYTE Z690 AORUS MASTER и более поздних моделей оснащены технологией Fins-Array III нового поколения, которая дополнительно увеличивает площадь поверхности теплового ребра до 9 раз по сравнению с материнскими платами GIGABYTE Z690 AORUS MASTER и выше. традиционный радиатор, который отводит больше тепла при прохождении прохладного воздуха для улучшенного отвода тепла. Конструкция Direct-Touch Heatpipe II включает 8-миллиметровую тепловую трубку прямого касания с укороченным расстоянием и увеличенной площадью контакта между тепловой трубкой и радиатором для более быстрого снижения температуры. Между тем, на некоторых материнских платах GIGABYTE Z690 AORUS установлена ​​термопрокладка нового поколения LAIRD 9 Вт / мК в области VRM, которая обеспечивает значительно улучшенный отвод тепла по сравнению с традиционными термопрокладками.

В топовой линейке GIGABYTE Z690 AORUS используется звуковой движок с высоким соотношением сигнал / шум и он сочетается с аудиоконденсаторами студийного уровня WIMA FKP2, а также интегрирован ЦАП ESS SABRE с DTS X Ultra для обеспечения высококачественного звука для наиболее насыщенного звучания, независимо от того, для чего он нужен. игровые или развлекательные. Флагманская материнская плата Z690 AORUS XTREME представляет ЦАП ESSential HEX USB DAC, который является встроенным аудиокодеком ESS SABER HiFi ES9280A с ESS ES9080A для раздельной обработки звука левого и правого каналов, он отлично представляет эффект фильтра Linear Apodizing, уменьшает искажение звука. чистый линейный режим и дополнительно увеличивает глубину и открытость реверберации звуковой сцены. Пользователи могут наслаждаться более захватывающим звуком без ухудшения качества звука, вызванного дизайном звуковой схемы внутри корпуса.