GPD MicroPC очень компактен

В последнее время на рынке появилось очень много компактных компьютеров, которые можно брать с собой в путешествия или на работу из дома. Однако, все они покажутся вам настоящими громадинами по сравнению с GPD MicroPC — этот компьютер можно легко потерять в рюкзаке. Это настолько компактное решение, насколько вообще можно себе представить. Разработчики решили, что GPD MicroPC идеально подойдет для системных администраторов, которым нужно ходить по серверам или рабочим офисам и работать с неполадками на системах. Носить с собой ноутбук постоянно довольно трудно, а вот такую компактную штуку можно повесить на ремешок на руку и работать с удовольствием и комфортом. Очень круто смотреть на такие технологии в реальной жизни, хотя не совсем верим в популярность новинки.