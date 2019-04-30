GPD Pocket 2 Max - мини-ноутбук с 8,9-дюймовым дисплеем и сканером отпечатков пальцев

Компьютеры GPD Pocket за последние годы получила культовое признание благодаря своим компактным размерам и приличной производительности. Благодаря 7-дюймовым дисплеям и QWERTY-клавиатуре, они являются одними из самых маленьких гаджетов в стиле ноутбуков. Тем не менее, на таких маленьких клавиатурах очень сложно привыкнуть печатать.

И компания решила найти компромисс в лице GPD Pocket 2 Max. При 8,9-дюймовом дисплее, он по-прежнему является меньшего размера по современным стандартам ноутбуком. Увеличение размеров позволило использовать более крупную, удобную клавиатуру и тачпад. GPD Pocket 2 Max оснащен процессором Intel Core m3-8100Y Amber Lake, 8–16 ГБ ОЗУ LPDDR3 и твердотельным накопителем PCIe NVMe с объемом хранения от 256 ГБ до 1 ТБ.

Также устройство получило цельный корпус из магниевого сплава, вентилятор для активного охлаждения, батарею емкостью 9200 мАч и 2-мегапиксельную камеру. Габариты 20,5 х 14,7 х 1,7 см, а вес около 1,5 кг. Мини-ноутбук представят в третьем квартале этого года.