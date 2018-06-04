GPD Pocket 2 для ценителей компактности...

К продаже готовится планшетный компьютер под названием GPD Pocket 2, который позволит пользователю заниматься необходимыми делами на довольно компактном решении. Данный ноутбук, а его можно назвать еще и таким образом, идеально подходит для запуска программного обеспечения вроде офисного пакета или набора для редактирования фотографий. Помимо этого, вы всегда можете сложить устройство и бросить в карман куртки или пиджака — это действительно очень и очень компактное решение. При этом, полноценная аппаратная клавиатура имеется, дисплей сенсорный и все в таком духе. Неплохой вариант для какого-то узкого круга пользователей, но в целом лучше купить какой-то компактный ноутбук и работать с ним. Такой компактный дисплей кажется мне не очень удобным в активной работе с текстом.