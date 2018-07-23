GPD Pocket 2 собирает деньги

Некоторое время назад мы уже говорили про карманный ноутбук GPD Pocket 2, который разработчик активно продвигает в сети. Однако, самостоятельно выпустить устройство в продажу не получилось, компания хочет собрать средства через сервис Kickstarter. Вероятно, у них все получится — фанатов гаджета в сети предельно много, каждый второй хочет себе такое устройство для работы в дороге. Так что у нас нет сомнений относительно успеха этого проекта. Разве что производитель не придумает хорошие цели и тогда пользователи просто откажутся вкладывать средства сверх запрошенной нормы. Думаю, у разработчиков получится успешный проект, так как подобное решение очень многим станет настоящим подарком. Мне, к примеру, не всегда нужен полноразмерный ноутбук, а вот таскать в рюкзаке его приходится.