GPD WIN Max стоит слишком дорого

Появилась официальная информация о стоимости нового ноутбука GPD WIN Max, который является и компактным решением, и чем-то вроде игровой приставки. К сожалению, прогнозы относительно доступности данного гаджета не подтвердились — компания хочет продавать данный ноутбук за весьма приличную стоимость в целых 780 долларов по предварительному заказу и 860 долларов после завершения принятия предварительных заказов. Соответственно, говорить о какой-то слишком уж высокой популярности гаджета не стоит, так как это априори уникальный гаджет для гиков, так ещё и с довольно высокой ценой. За эти деньги вполне можно купить обычный ноутбук от различных брендов и не думать о том, что ваше устройство не совсем пригодно для постоянной работы.