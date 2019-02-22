Galaxy A10 и его характеристика

Galaxy A10 поставляется с аккумулятором на 4000 мАч, мощность ЗУ составляет 5 Вт. На нижнем торце разместился устаревший порт microUSB. Размеры Galaxy A10 — 155,6 х 75,6 х 7,94 мм. Гаджет выйдет в черном и золотом цветах. Смартфон поддерживает однополосный Wi-Fi b/g/n (2,4 ГГц), Wi-Fi Direct. Из коробки будет доступна операционная система Android 9 Pie.Galaxy A10, как и все смартфоны серии, дебютирует в пластиковом корпусе, получит 6,2-дюймовый экран с V-образным вырезом и разрешением HD+. Посередине выреза установлена 5-мегапиксельная фронталка. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет Exynos 7884 B с частотой 1,6 ГГц в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Информации о сканере отпечатков пальцев нет, сообщается о распознавании лица. Присутствуют два слота для SIM с поддержкой VoLTE, разъём для microSD. О стоимости смартфона пока неизвестно.