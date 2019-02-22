Galaxy Fold имеет свои особенности конструкции

Журналисты после анонса Galaxy Fold стали изучать новое устройство на предмет определенных недочетов. Вполне понятно, что загнуть дисплей, пусть и инновационный, пополам как лист бумаги не получится — рано или поздно он бы просто сломался в месте изгиба. Для того была придумана хитрая конструкция, которая оставляет внутри гаджета небольшое пространство, чтобы у дисплея была возможность не перегибаться. Конечно, на фотографиях это выглядит довольно странно — внутри смартфона находится отверстие треугольной формы. С другой стороны, нужно понимать, что по техническим причинам убрать это пространств не получится — смартфон такого плана просто не проживет достаточно долго, чтобы вы успели им насладиться. Так что жаловаться точно не стоит.