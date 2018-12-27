Galaxy M готовят к релизу

2018-12-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Galaxy M; [102]
Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что корейская компания Samsung готовит к релизу новую линейку смартфонов Galaxy M. Тогда информацию не имела никаких официальных подтверждений. Собственно, и сейчас компания никак не комментирует данные слухи, но в сети появились первые подтверждения существования линейки Galaxy M. Дело в том, что в документации о получении сертификатов засветилось сразу три смартфона с разными названиями и характеристиками, которые относятся к данной линейке. Пока что, если характеристики верны, можно отнести продукты к среднему классу. Но, стоит понимать, что производитель явно наделит их какими-то новыми функциями, которых нет у конкурентов. Будем ждать официального анонса.


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