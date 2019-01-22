Galaxy M10 отличное устройство

Компания Samsung выпустила смартфон с отличной характеристикой. Гаджет оснащён 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1520x720 пикселей. «Сердцем» смартфона стал процессор Exynos 7870, оперативная память — 2 или 3 ГБ в зависимости от конфигурации. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Разрешение сенсоров двойной основной камеры — 13 и 5 мегапикселей, селфи-модуля — 8 Мп. Аккумулятор составляет 3400 мАч.Линейка смартфонов Samsung Galaxy M только готовится к анонсу, однако в сети уже были опубликованы подробные характеристики младшей модели серии под названием Galaxy M10. Источником утечки стало руководство пользователя смартфона, найденное инсайдерами.Стоимость смартфона составит 140 долларов.