Galaxy M20 и его характеристики

Компания Samsung выпустила смартфон с хорошим дисплеем.Об экране Infinity-V, который придал смартфону оригинальности, и интерфейсе One UI, хотя гаджет работает под управлением Android 8.1 Oreo.Емкость аккумулятора Galaxy M20 составляет 5000 мА/ч, что сразу дает надежду на высокую автономность, а упомянутый пользователь это подтвердил. Он отметил, что 45 минут игры очень слабо отразились на уровне заряда. По фото понятно, что 16 % заряда аппарату хватает на 8 часов автономности. Благодаря же наличию порта USB-C, новинка способна заряжаться «супер быстро». О стоимости смартфона пока неизвестно.