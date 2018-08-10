Galaxy Note 9 официально анонсировали

Официально представлен новый смартфон Galaxy Note 9 от компании Samsung, который вроде как должен стать топ-флагманом на операционной системе Android. Вот только ничего кардинально нового обнаружить там так и не удалось — дисплей с 6,4 дюймов вырос до 6,5, за основу производительности взят процессор Qualcomm Snapdragon 845, поддерживать мощность процессора будет оперативная память на 6 или 8 гигабайт. Нужно понимать, что это топовый смартфон и стоит он в базовой комплектации 1000 долларов, то есть совсем немало. И пользователи хотели получить от продукта что-то более интересное, чем уже всем знакомый процессор и прочие бонусы, о которых знает каждый второй производитель. Да, здесь стилус стал умнее и ему дали больше функций, но это немного не то, чего ожидали пользователи. Будем надеяться на адекватную цену в России.