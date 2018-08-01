Galaxy Note9 покажут раньше

В сети уже несколько месяцев обсуждают релиз смартфона Galaxy Note9 от корейской компании Samsung. Есть даже слух, что именно этот продукт получит Fortnite на Android раньше всех остальных устройств. Теперь же появилась информация, что корейская компания решила анонсировать свой гаджет на десять дней раньше предыдущей даты. Обычно таких сдвигов не происходит — компании всегда заранее думают над датой и выбирают самое интересное время. Вероятно, производитель просто решил, что можно раньше отправлять продукт в продажу и спокойно конкурировать с яблочным флагманом, который анонсируют лишь в сентябре. Пока что ждем официального тизера, без которого эти все разговоры про дату анонса выглядят скучно и неинтересно. Да и сам смартфон достаточно привлекательный, хочется узнать что там нового.