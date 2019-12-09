Galaxy S10 Lite готовится к релизу

Некоторое время назад на просторах интернета появились новости о том, что компания Samsung готовится к релизу своих доступных смартфонов, которые будут покорять рынок в тех сегментах, где корейский бренд пока что проигрывает. Теперь инсайдеры заговорили о том, что смартфон Galaxy S10 Lite действительно вскоре появится на рынке и что у него будет достаточно низкая стоимость по сравнению с конкурентами при таком железе и прочих переменных. Если это правда, а цены, которые называют инсайдеры верны, то совсем скоро производитель сможет покорить еще один сегмент рынка, который так важен для потенциальных покупателей. И это очень хорошо, ведь продукты компания делает очень хорошие. Теперь они еще и станут более доступными.