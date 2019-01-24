Galaxy S10 и S10+ на новых фотографиях

Некоторое время назад в сети гуляли некачественные фотографии смартфонов Galaxy S10 и S10+, на которых было тяжело что-то разглядеть. Однако, теперь появились более качественные варианты картинок и можно с уверенностью сказать, что слухи оказались верными — на фронтальной панели действительно имеется фронтальная камера, которая вставлена внутрь экрана. То есть, там есть специальный вырез, который позволяет уменьшить рамки вокруг дисплея и поставить камеру внутри. Это, конечно, пока что весьма спорное решение, но если производитель все правильно реализовал, то будет круто. И, конечно, за максимальную комплектацию модели с плюсом в названии нужно будет отдать почти две тысячи долларов — эту информацию тоже подтвердили китайские инсайдеры, которые и слили эти фото.