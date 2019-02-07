Galaxy S10 на новых фотографиях

Появились новые фотографии смартфона Galaxy S10, на которых видно, что устройство заряжает своей батареей беспородные наушники. Некоторое время назад появилась информация о том, что корейская компания планирует выпустить свой вариант беспроводных наушников, но пока что никакой информации о них нет. Кроме того, если верить фотографиям, а выглядят они крайне привлекательно, смартфон сможет заряжать своей батареей по беспроводному механизму наушники. Это очень интересное решение, которое позволяет более гибко работать со своим смартфоном. Хотя, конечно, до официального релиза говорить о возможностях продукта пока что рано — это все могут быть слухи, которые просто выдумали ради привлечения внимания. Мы ждем анонс.