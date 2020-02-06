Galaxy Tab S6 получит поддержку 5G

После успешного старта Galaxy S10 5G, компания решила продвигать 5G в другие устройства. На прошлой недели Samsung выпустила свой первый планшет с поддержкой 5G Galaxy Tab S6 5G.

Планшет Galaxy Tab S6 5G предлагает 10,5 дюймовый дисплей sAMOLED с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Процессор предоставила компания Qualcomm, это Snapdragon 855. Оперативная память 6 Гб и 128 Гб встроенной памяти (256 в старшей версии).

Планшет имеет 4 динамика AKG с поддержкой Dolby Atmos. Емкость аккумулятора составляет 7040 мАч. Galaxy Tab S6 5G представлен в цвете Mountain Grey. По некоторым данным стоимость планшета составит 750 долларов.