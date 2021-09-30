Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 получили исправление безопасности для Android

Samsung снова стала первой компанией, которая досрочно выпустила новый октябрьский патч 2021 года безопасности Android для Galaxy S21 + и S21 Ultra несколько дней назад. А теперь Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 получили последнее обновление безопасности Android.
Новая сборка для Galaxy Z Fold3 поставляется с версией прошивки F926NKSU1AUID и F711NKSU2AUIE для Galaxy Z Flip3. Подробный список изменений обновления недоступен, но он должен принести смартфонам больше, чем просто новое исправление безопасности.
Обновление для обоих смартфонов пока рассылается в Южной Корее и других азиатских странах. Если вы еще не получили его, то тогда вы можете попробовать обновить смартфон в ручную, перейдя в меню « Настройки» > « Обновление программного обеспечения» на вашем устройстве.