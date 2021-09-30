Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 получили исправление безопасности для Android

Новая сборка для Galaxy Z Fold3 поставляется с версией прошивки F926NKSU1AUID и F711NKSU2AUIE для Galaxy Z Flip3. Подробный список изменений обновления недоступен, но он должен принести смартфонам больше, чем просто новое исправление безопасности.

Samsung снова стала первой компанией, которая досрочно выпустила новый октябрьский патч 2021 года безопасности Android для Galaxy S21 + и S21 Ultra несколько дней назад. А теперь Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 получили последнее обновление безопасности Android.Обновление для обоих смартфонов пока рассылается в Южной Корее и других азиатских странах. Если вы еще не получили его, то тогда вы можете попробовать обновить смартфон в ручную, перейдя в меню « Настройки» > « Обновление программного обеспечения» на вашем устройстве.