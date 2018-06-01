GameMax Ares стоит очень дешево...

Официально представлен корпус GameMax Ares, который идеально подойдет всем фанатам недорогих вариантов для сборки игрового компьютера. На фронтальной стороне корпуса имеется подсветка, которая неплохо выглядит и в полной темноте придает вашему компьютеру действительно привлекательного вида. На боковой панели, к сожалению, нет стеклянной вставки, но это сделано из-за бюджетности продукта в целом — производитель хотел предоставить вам возможность за минимальное количество денег приобрести действительно качественный корпус. Зато с качеством материалов и прочими бонусами здесь все очень даже хорошо. Думаю, собирать компьютер в таком корпусе будет одно удовольствие. Осталось только дождаться официального старта продаж и тогда можно будет говорить о возможностях корпуса в сравнении с конкурентами.