GameSir анонсирует игровую клавиатуру

GameSir VX2 AimSwitch Combo поддерживает все существующие игровые платформы для консолей и ПК, включая Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PS4, PS4 Slim, PS4 Pro, Nintendo Switch и Windows. Игрокам больше не требуются многочисленные клавиатуры и контроллеры для разных игровых платформ, поскольку VX2 можно подключать к любой из перечисленных платформ. GameSir утверждает, что она решила проблему задержек, стабильности и возможности подключения своих предыдущих моделей.

VX2 оснащен беспроводной технологией Agility X 2,4 ГГц, обеспечивающей мгновенное беспроводное соединение, означающее, что вы можете навсегда распрощаться с запутанными проводами. GameSir VX2 AimSwitch Combo поставляется с мышью RGB GM400, оснащенной флагманским сенсором компании PMW3360.

Устройство имеет программируемые клавиши RGB с подсветкой 16,8 миллионов цветов и механическими красными переключателями. Подсветку можно контролировать и настраивать с помощью эксклюзивного приложения G-Crux.