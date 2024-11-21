Механическая клавиатура с пиксельным оформлением. Обзор A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Механическая клавиатура A4Tech Bloody S98 Pixels Red от основной версии отличает уникальная схема оформления колпачков. При этом она позволяет менять переключатели, выбирая индивидуально с типами 3-пин и 5-пин. Из особенностей также отмечается встроенная память для хранения 7 профилей с макросами и подсветки без использования драйвер.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Комплектация

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Оформление коробки также изменено с учетом особенностей самой клавиатуры. Комплект включает кабель USB-C с нейлоновой стяжкой, дополнительный набор колпачков с другой схемой покраски, руководство пользователя.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Внешний вид

Для полноразмерной клавиатуры с цифровым блоком она компактна. Основа выполнена из пластика темно-серого цвета, внутри силиконовые накладки и прослойка, снижающие шум при соприкосновении деталей и при наборе текста.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Здесь интересная схема окраски колпачков. Сочетаются темно-серый, молочный и бордовые цвета. Помимо этого на часть из них нанесены пиксельные изображения из игр, например, меч, персонажи из Galaxy, шкала загрузки.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

В комплекте есть четырнадцать колпачков с традиционным оформлением. Пользователь сможет из самостоятельно установить и сделать более привычное оформление, но даже с ним будет сохранено сочетание двух цветов, которое тоже выглядит эффектнее, чем привычная схема.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Кейкапы выполнены из PBT-пластика. Уголки из срезаны. Латинские и кириллические символы нанесены на одном уровне, они не подсвечиваются. Подсветка есть по всей площади периметра между клавишами. В память клавиатуры записано десять эффектов. Между ними можно переключаться комбинациями клавиш.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

У A4Tech Bloody S98 Pixels Red ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие и тут помимо управления громкостью есть включение игрового режима и переключение профилей макросов. Стрелками с зажатием FN регулируется яркость подсветки.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Интерфейсный кабель съемный. Комплектный длиной 1.8 метра с разъемом USB-C. Для него предусмотрели возможность выбрать место выхода между боковыми и центральным положениями.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

На основании четыре габаритные прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. В центре наклейка с техническими данными и логотипом бренда. Откидные ножки с двумя уровнями, что пользователю в итоге даст три угла наклона рабочей плоскости.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Тесты

В данной клавиатуре используются линейные переключатели Bloody BLMS Red Switch. Прямой ход, точка срабатывания на отметке 2 мм, полный клик 4 мм и сила срабатывания 45G. Легкое и контролируемое нажатие. При этом ресурс как у топовых переключателей Red, в 50 миллионов кликов. Владелец сможет заменить переключатели или комбинировать их с другими. Переключатели извлекаются и вместо них можно поставить с 3-пин или 5-пин.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Клавиатура поддерживает программирование с помощью KeyDominator записать и распределить макросы. Поддерживает полную функцию Anti-Ghosting, распознает одновременное нажатие любого количества клавиш.

A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Эргономика ее понравилась, удобное расположение ладоней. Подходит для быстрого набора текста и игр требующих быстрой реакции, включая сетевые шутеры. На рабочем столе не занимает много места и подойдет для рабочих столов с ограниченным рабочим пространством.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4Tech Bloody S98 Pixels Red с учетом ее стоимости и предлагаемых возможностей выступает интересным вариантом при поиске механической клавиатуры. Интересное внешнее исполнение, компактные габариты, высокое качество сборки, простая замена переключателей, дополнительные кейкапы в комплекте, съемный интерфейсный кабель, подсветка с эффектами и макросами.
A4Tech Bloody S98 Pixels Red получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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