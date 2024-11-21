Механическая клавиатура с пиксельным оформлением. Обзор A4Tech Bloody S98 Pixels Red

Оформление коробки также изменено с учетом особенностей самой клавиатуры. Комплект включает кабель USB-C с нейлоновой стяжкой, дополнительный набор колпачков с другой схемой покраски, руководство пользователя.
Здесь интересная схема окраски колпачков. Сочетаются темно-серый, молочный и бордовые цвета. Помимо этого на часть из них нанесены пиксельные изображения из игр, например, меч, персонажи из Galaxy, шкала загрузки.
В комплекте есть четырнадцать колпачков с традиционным оформлением. Пользователь сможет из самостоятельно установить и сделать более привычное оформление, но даже с ним будет сохранено сочетание двух цветов, которое тоже выглядит эффектнее, чем привычная схема.
Кейкапы выполнены из PBT-пластика. Уголки из срезаны. Латинские и кириллические символы нанесены на одном уровне, они не подсвечиваются. Подсветка есть по всей площади периметра между клавишами. В память клавиатуры записано десять эффектов. Между ними можно переключаться комбинациями клавиш.
У A4Tech Bloody S98 Pixels Red ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие и тут помимо управления громкостью есть включение игрового режима и переключение профилей макросов. Стрелками с зажатием FN регулируется яркость подсветки.
Интерфейсный кабель съемный. Комплектный длиной 1.8 метра с разъемом USB-C. Для него предусмотрели возможность выбрать место выхода между боковыми и центральным положениями.
На основании четыре габаритные прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. В центре наклейка с техническими данными и логотипом бренда. Откидные ножки с двумя уровнями, что пользователю в итоге даст три угла наклона рабочей плоскости.
Клавиатура поддерживает программирование с помощью KeyDominator записать и распределить макросы. Поддерживает полную функцию Anti-Ghosting, распознает одновременное нажатие любого количества клавиш.
Эргономика ее понравилась, удобное расположение ладоней. Подходит для быстрого набора текста и игр требующих быстрой реакции, включая сетевые шутеры. На рабочем столе не занимает много места и подойдет для рабочих столов с ограниченным рабочим пространством.