Набор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X1800Pro

Героем сегодняшнего обзора будет беспроводной набор Rapoo X1800Pro, включающий клавиатуру и мышку. Точный сенсор с фиксируемой чувствительностью, эргономичная форма, корпус клавиатуры с защитой от брызг воды, тихие мембранные переключатели и длительное время автономной работы.

Комплектация

Поставляются в общей коробке из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер подключения, две АА-батарейки, руководство пользователя.