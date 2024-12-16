Набор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X1800Pro

Героем сегодняшнего обзора будет беспроводной набор Rapoo X1800Pro, включающий клавиатуру и мышку. Точный сенсор с фиксируемой чувствительностью, эргономичная форма, корпус клавиатуры с защитой от брызг воды, тихие мембранные переключатели и длительное время автономной работы.

Rapoo X1800Pro

Комплектация

Поставляются в общей коробке из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер подключения, две АА-батарейки, руководство пользователя.

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Внешний вид

Клавиатура полноразмерная с цифровым блоком, включающая 104 клавиши. Выполнена в корпусе из пластика черного цвета.

Rapoo X1800Pro></p> Поверхность матовая. Клавиатура защищена от попадания брызг воды и для отвода случайно пролитой жидкости есть несколько каналов на основании. <p class=Rapoo X1800Pro></p> Снизу подставка под запястье имеет волнообразный выступ. Ее площади недостаточно для расположения запястий, несет скорее декоративную функцию. <p class=Rapoo X1800Pro></p> Символы на колпачки нанесены белой краской. Подсветки нет. Нанесенная информация хорошо читаема в ночное время. <p class=Rapoo X1800Pro></p> Отдельных мультимедийных клавиш нет, но ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие с зажатием FN-клавиши. С помощью них меняется громкость, переключаются треки, запускается главная страница и почтовый клиент. <p class=Rapoo X1800Pro></p> На основании по краям откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. За автономную работу отвечает батарейка формата АА. Нанесены прорезиненные наклейки по краям, предотвращающие скольжение. <p class=Rapoo X1800Pro></p> Мышка в наборе Rapoo X1800Pro выполнена в симметричном корпусе. Рабочая поверхность у нее также матовая. На спинку нанесен логотип бренда. <p class=Rapoo X1800Pro></p> Клавиши отделены от спинки. Установлены тихие переключатели. Между кнопками колесико прокрутки с противоскользящей накладкой с насечками. <p class=Rapoo X1800Pro></p> На основании отсек для хранения адаптера подключения, окошко сенсора, переключатель питания, отсек для установки АА-батарейки, четыре ножки скольжения. <p class=Rapoo X1800Pro></p> <h3>Тесты</h3> Клавиатура и мышка Rapoo X1800Pro к системе подключаются при помощи общего приемника. Определяются и соединяются сразу, дальность стабильной работы до 10 метров и поддерживаются разные операционные системы. Отдельная настройка и установка драйвера не потребовалась. <p class=Rapoo X1800Pro></p> Исполнение этой периферии оптимизировано под выполнение типовой работы за ПК. Клавиатура позволяет быстро печатать и шум во время набора умерен. Мышка легкая и компактная, подходит под разные типы хвата. Сенсор хорошо работал как на коврике, так и без него. <h3>Итоги</h3> Rapoo X1800Pro – недорогой комплект беспроводной периферии для домашней и офисной работы. Длительное время автономной работы, универсальное подключение на радиочастоте с общим приемником, хорошее качество исполнения.</div><div id=

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