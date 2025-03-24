Беспроводная мышка и клавиатура для офиса. Обзор Rapoo 9320M…

Сегодня у нас комплект периферии Rapoo 9320M с беспроводным подключением, включающий симметричную мышку с фиксированным разрешением сенсора и низкопрофильную клавиатуру с цифровым блоком. Под работу в офисе или дома, когда ПК используется для рабочих задач.

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает передатчик, АА-батарейку, две ААА-батарейки, руководство пользователя.

Внешний вид

Этот набор доступен в черном и белом вариантах исполнения. Мышка выполнена из пластика с матовым покрытием. Габариты компактны.

Ее форма подойдет под правую и левую руку, симметрична. Без дополнительных клавиш по краям.

Основные переключатели одно целое со спинкой. Между ними колесико прокрутки с противоскользящей накладкой.

На основании съемная крышка, под которой расположен отсек для батарейки АА, пенал для хранения передатчика. Кнопка синхронизации по Bluetooth. Переключатель между режимами беспроводного соединения, промежуточное положение выключает питания. По краям компактные ножки скольжения.

Клавиатура с цифровым блоком. В низкопрофильном исполнении. Основа у нее из алюминия, обеспечивая высокую жесткость и долговечность.

Особенностью Rapoo 9320M стали колпачки с закругленными углами. Визуально смотрится интереснее, чем квадратные. Центральная часть углублена под форму пальца.

Нанесены символы краской. Латинские и кириллические символы читаются свободно и без подсветки. ENTER двухрядный. На CAPSLOCK индикатор активности.

В правом углу отдельная кнопка для запуска калькулятора, будет актуально при эксплуатации в офисе. Стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ меньше остальных кнопок, расположены друг над другом.

Тесты

На внутренней стороне вдоль всей длины валик, который обеспечивает угол наклона рабочей плоскости под удобную печать. В центре отсек для двух батареек ААА. Переключатель режимов соединения. Четыре резиновые ножки.

Соединить Rapoo 9320M можно с тремя устройствами по Bluetooth с быстрым переключением между ними, а также через общий передатчик. Разные типы устройств и операционных систем. Дальность до 10 метров, соединение в этих двух режимах стабильное, проблем со скоростью и качеством соединения не было.

В работе периферия показала себя хорошо. Мышка подходит оптимально под маленькую и среднюю ладонь. Клавиатура удобна для повседневной эксплуатации и быстрой печати. На борту тихие переключатели. Комплектный набор батареек даст до года автономной работы в режиме Bluetooth.

Итоги

Rapoo 9320M – беспроводная периферия для дома и офиса с двумя видами беспроводного соединения, удобным исполнением, качеством сборки и длительным временем автономной работы.