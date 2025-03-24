Беспроводная мышка и клавиатура для офиса. Обзор Rapoo 9320M

Сегодня у нас комплект периферии Rapoo 9320M с беспроводным подключением, включающий симметричную мышку с фиксированным разрешением сенсора и низкопрофильную клавиатуру с цифровым блоком. Под работу в офисе или дома, когда ПК используется для рабочих задач.

Обзор Rapoo 9320M

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает передатчик, АА-батарейку, две ААА-батарейки, руководство пользователя.

Обзор Rapoo 9320M

Внешний вид

Этот набор доступен в черном и белом вариантах исполнения. Мышка выполнена из пластика с матовым покрытием. Габариты компактны.

Обзор Rapoo 9320M

Ее форма подойдет под правую и левую руку, симметрична. Без дополнительных клавиш по краям.

Обзор Rapoo 9320M

Основные переключатели одно целое со спинкой. Между ними колесико прокрутки с противоскользящей накладкой.

Обзор Rapoo 9320M

На основании съемная крышка, под которой расположен отсек для батарейки АА, пенал для хранения передатчика. Кнопка синхронизации по Bluetooth. Переключатель между режимами беспроводного соединения, промежуточное положение выключает питания. По краям компактные ножки скольжения.

Обзор Rapoo 9320M

Клавиатура с цифровым блоком. В низкопрофильном исполнении. Основа у нее из алюминия, обеспечивая высокую жесткость и долговечность.

Обзор Rapoo 9320M

Особенностью Rapoo 9320M стали колпачки с закругленными углами. Визуально смотрится интереснее, чем квадратные. Центральная часть углублена под форму пальца.

Обзор Rapoo 9320M

Нанесены символы краской. Латинские и кириллические символы читаются свободно и без подсветки. ENTER двухрядный. На CAPSLOCK индикатор активности.

Обзор Rapoo 9320M

В правом углу отдельная кнопка для запуска калькулятора, будет актуально при эксплуатации в офисе. Стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ меньше остальных кнопок, расположены друг над другом.

Обзор Rapoo 9320M

На внутренней стороне вдоль всей длины валик, который обеспечивает угол наклона рабочей плоскости под удобную печать. В центре отсек для двух батареек ААА. Переключатель режимов соединения. Четыре резиновые ножки.

Тесты

Обзор Rapoo 9320M

Соединить Rapoo 9320M можно с тремя устройствами по Bluetooth с быстрым переключением между ними, а также через общий передатчик. Разные типы устройств и операционных систем. Дальность до 10 метров, соединение в этих двух режимах стабильное, проблем со скоростью и качеством соединения не было.

Обзор Rapoo 9320M

В работе периферия показала себя хорошо. Мышка подходит оптимально под маленькую и среднюю ладонь. Клавиатура удобна для повседневной эксплуатации и быстрой печати. На борту тихие переключатели. Комплектный набор батареек даст до года автономной работы в режиме Bluetooth.

Обзор Rapoo 9320M

Итоги

Rapoo 9320M – беспроводная периферия для дома и офиса с двумя видами беспроводного соединения, удобным исполнением, качеством сборки и длительным временем автономной работы.
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